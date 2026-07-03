День в истории: 3 июля 2004 года Мария Шарапова стала первой россиянкой-победительницей «Уимблдона»

В финале «Уимблдона» она обыграла Серену Уильямс со счетом 6:1, 6:4 и стала первой россиянкой, выигравшей одиночный титул на этом турнире.
Матч сложился для Шараповой почти идеально. В первом сете она полностью переиграла титулованную соперницу, а во второй партии сумела выдержать ее попытку вернуться в игру. Серена взяла подачу россиянки и повела 4:2, но Шарапова не дрогнула, отыгралась и взяла четыре последних гейма подряд. Для 17-летней теннисистки это была победа, после которой она мгновенно вошла в элиту мирового тенниса.
«Уимблдон»-2004 стал для Шараповой настоящим турнирным прорывом. Она прошла сетку очень уверенно, а в финале не просто победила фаворита, но и сделала это с редкой для юной спортсменки хладнокровностью. После матча Мария не скрывала эмоций и призналась, что сама до конца не верила, что оказалась в финале и смогла удержать победу.
Этот триумф остался особенным не только для самой Шараповой, но и для всего российского тенниса. Победа на «Уимблдоне» сделала ее одной из главных спортивных звезд страны и открыла путь к дальнейшим успехам на турнирах «Большого шлема».