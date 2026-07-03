День в истории: 3 июля 2004 года Мария Шарапова стала первой россиянкой-победительницей «Уимблдона»

«Уимблдон»-2004 стал для Шараповой настоящим турнирным прорывом. Она прошла сетку очень уверенно, а в финале не просто победила фаворита, но и сделала это с редкой для юной спортсменки хладнокровностью. После матча Мария не скрывала эмоций и призналась, что сама до конца не верила, что оказалась в финале и смогла удержать победу.