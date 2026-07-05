День в истории: 5 июля 1975 года Артур Эш стал первым афроамериканцем, выигравшим «Уимблдон»

Победа Эша имела значение не только спортивное, но и символическое. На протяжении десятилетий «Уимблдон» считался почти неприступной вершиной, а успех темнокожего теннисиста на центральном корте All England Club стал важной вехой в борьбе за равные возможности в спорте. Эш был не просто выдающимся игроком, но и человеком, который открыто говорил о социальных проблемах и отстаивал свои убеждения.