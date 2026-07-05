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День в истории: 5 июля 1975 года Артур Эш стал первым афроамериканцем, выигравшим «Уимблдон»

5 июля 1975 года Артур Эш вписал свое имя в историю тенниса и всего мирового спорта.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

В финале «Уимблдона» он обыграл американца Джимми Коннорса и стал первым афроамериканцем, которому покорился этот престижнейший турнир.

Победа Эша имела значение не только спортивное, но и символическое. На протяжении десятилетий «Уимблдон» считался почти неприступной вершиной, а успех темнокожего теннисиста на центральном корте All England Club стал важной вехой в борьбе за равные возможности в спорте. Эш был не просто выдающимся игроком, но и человеком, который открыто говорил о социальных проблемах и отстаивал свои убеждения.

Финал 1975 года запомнился как одна из самых ярких неожиданностей эпохи. Коннорс считался фаворитом, но Эш сумел навязать сопернику свой план игры, проявил выдержку в ключевые моменты и добился победы, ставшей для него главным титулом в карьере. Для американского тенниса тот матч тоже стал особенным: он показал, что на крупнейших турнирах возможны не только сенсации, но и исторические прорывы.

Позже Артур Эш останется в памяти не только как чемпион, но и как человек, который сочетал спортивный талант с гражданской позицией. Его победа на «Уимблдоне» по-прежнему воспринимается как один из самых значимых моментов в истории тенниса.