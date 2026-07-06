День в истории: 6 июля 2003 года Роджер Федерер выиграл первый в карьере турнир серии «Большого шлема»

В финале «Уимблдона» он уверенно обыграл австралийца Марка Филиппуссиса и впервые поднял над головой трофей главного травяного турнира мира.
Тот успех стал важнейшей вехой в карьере Федерера. До этого он уже считался одним из самых талантливых игроков тура, но именно победа в Лондоне превратила его в теннисиста, которого начали воспринимать как будущего лидера поколения. В финале швейцарец продемонстрировал фирменные для себя хладнокровие, точность и умение не теряться в решающие моменты.
Для мирового тенниса тот день стал началом новой большой истории. Впоследствии Федерер превратился в одного из самых титулованных игроков в истории, но именно триумф 2003 года стал отправной точкой его великой серии побед на турнирах «Большого шлема».
«Уимблдон»-2003 запомнился не только первым громким успехом швейцарца, но и тем, что после него стало очевидно: в мужском теннисе появился спортсмен, способный долго и стабильно диктовать свои правила игре. Именно с этого финала началась та самая эпоха Федерера, которую затем будут вспоминать как одну из самых красивых в истории спорта.