День в истории: 6 июля 2003 года Роджер Федерер выиграл первый в карьере турнир серии «Большого шлема»

Тот успех стал важнейшей вехой в карьере Федерера. До этого он уже считался одним из самых талантливых игроков тура, но именно победа в Лондоне превратила его в теннисиста, которого начали воспринимать как будущего лидера поколения. В финале швейцарец продемонстрировал фирменные для себя хладнокровие, точность и умение не теряться в решающие моменты.