День в истории: 7 июля 1985 года Борис Беккер стал самым молодым победителем «Уимблдона»

Карьера Беккера после этого матча мгновенно взлетела. В следующем году он повторил успех, а в 1989 году добавил в копилку трофеев третий титул на «Уимблдоне». Всего в карьере немецкого теннисиста 27 титулов в одиночном разряде, 6 побед на турнирах «Большого шлема» и множество важных моментов, которые определили его как одного из самых ярких игроков своего поколения.