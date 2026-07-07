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День в истории: 7 июля 1985 года Борис Беккер стал самым молодым победителем «Уимблдона»

7 июля 1985 года на трампе Центрального корта All England Club Борис Беккер совершил один из самых ярких молодежных прорывов в истории тенниса.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

В финале «Уимблдона» 17-летний немецкий теннисист обыграл южноафриканца Кевина Каррена со счетом 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 и стал самым молодым чемпионом турнира в мужском одиночном разряде.

Этот триумф означал не только спортивный успех, но и определенный исторический прорыв. Беккер стал первым немцем, выигравшим «Уимблдон», первым чемпионом, прошедшим через квалификацию, и при этом самым молодым победителем — 17 лет и 227 дней. Для мирового тенниса это стало сенсацией, а для Германии — моментом национального гордости и всеобщего внимания к спорту.

Карьера Беккера после этого матча мгновенно взлетела. В следующем году он повторил успех, а в 1989 году добавил в копилку трофеев третий титул на «Уимблдоне». Всего в карьере немецкого теннисиста 27 титулов в одиночном разряде, 6 побед на турнирах «Большого шлема» и множество важных моментов, которые определили его как одного из самых ярких игроков своего поколения.

Победа 1985 года до сих пор остается уникальным рекордом, который до сих пор не побит, и это достижения Беккера воспринимается как один из самых ярких моментов в истории тенниса.