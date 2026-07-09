День в истории: 9 июля 1877 года в Уимблдоне начался первый чемпионат по теннису

Именно с этого события по сути и начался теннис как современный спорт. Уимблдонский турнир стал старейшим и одним из самых престижных в мире, а первый чемпион 1877 года — Спенсер Гор — навсегда вписал свое имя в историю тенниса как первый победитель главного травяного турнира мира.