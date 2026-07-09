День в истории: 9 июля 1877 года в Уимблдоне начался первый чемпионат по теннису

Организатором турнира стал Всеанглийский клуб крокета и лаун-тенниса, который решил провести открытый турнир и тем самым способствовал невероятной популяризации тенниса.
Турнир начался с 22 участников, каждый из которых заплатил за участие 1 гинею. Соревнования охватили четыре дня, а затем их остановили на выходные из-за ежегодного крокетного турнира. Финал.
был запланирован на 16 июля, но в итоге был перенесен на 19 число из-за сильного дождя. Победителем стал 27-летний игрок в крикет Спенсер Гор, который в финале обыграл Уильяма Маршалла со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
На финальную игру собралось около 200 зрителей, обеспечив организаторам прибыль, традиционно оцениваемую в 10 фунтов стерлингов. Сразу после этого Уимблдонский турнир стал проводиться на постоянной основе, и с тех пор каждое лето всемирно известная травяная площадка в Уимблдоне принимает лучших теннисистов мира.
Именно с этого события по сути и начался теннис как современный спорт. Уимблдонский турнир стал старейшим и одним из самых престижных в мире, а первый чемпион 1877 года — Спенсер Гор — навсегда вписал свое имя в историю тенниса как первый победитель главного травяного турнира мира.