Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 9 июля 1877 года в Уимблдоне начался первый чемпионат по теннису

9 июля 1877 года в Уимблдоне, западном пригороде Лондона, стартовал первый в истории чемпионат по лаун-теннису.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Организатором турнира стал Всеанглийский клуб крокета и лаун-тенниса, который решил провести открытый турнир и тем самым способствовал невероятной популяризации тенниса.

Турнир начался с 22 участников, каждый из которых заплатил за участие 1 гинею. Соревнования охватили четыре дня, а затем их остановили на выходные из-за ежегодного крокетного турнира. Финал.

был запланирован на 16 июля, но в итоге был перенесен на 19 число из-за сильного дождя. Победителем стал 27-летний игрок в крикет Спенсер Гор, который в финале обыграл Уильяма Маршалла со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

На финальную игру собралось около 200 зрителей, обеспечив организаторам прибыль, традиционно оцениваемую в 10 фунтов стерлингов. Сразу после этого Уимблдонский турнир стал проводиться на постоянной основе, и с тех пор каждое лето всемирно известная травяная площадка в Уимблдоне принимает лучших теннисистов мира.

Именно с этого события по сути и начался теннис как современный спорт. Уимблдонский турнир стал старейшим и одним из самых престижных в мире, а первый чемпион 1877 года — Спенсер Гор — навсегда вписал свое имя в историю тенниса как первый победитель главного травяного турнира мира.