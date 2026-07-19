День в истории: 19 июля 1877 года завершился первый в истории «Уимблдон»

Этот турнир способствовал невероятной популяризации тенниса и стал первым регулярным чемпионатом по лаун-теннису. Уимблдонский турнир стал проводиться на постоянной основе и впоследствии превратился в один из четырёх турниров Большого шлема, единственный из которых и по сей день проводится на травяных кортах.