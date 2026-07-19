День в истории: 19 июля 1877 года завершился первый в истории «Уимблдон»

Это событие положило начало одному из самых знаменитых и старейших теннисных соревнований в мире.
Турнир был организован Всеанглийским клубом крокета и лаун-тенниса на газонных кортах клуба. В соревнованиях участвовали 22 игрока, каждый из которых заплатил вступительный взнос в размере одной гинеи. Мячи для турнира, для которых вручную шились специальные чехлы, выдавались участникам бесплатно.
Первые матчи прошли 9 июля 1877 года. По итогам четырёх дней соревнований был сыгран 21 матч. Чемпионат был приостановлен на выходных из-за ежегодного турнира по крокету, а финал, запланированный на 16 июля, был перенесён на четыре дня из-за дождя.
Первым в истории победителем Уимблдона стал 27-летний Спенсер Гор. В финале он одолел своего соперника Уильяма Маршалла за счёт смелой игры у сетки. По данным источников, матч завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:4 и продолжался 48 минут.
На финальную игру собралось около 200 зрителей, обеспечив организаторам прибыль, традиционно оцениваемую в 10 фунтов стерлингов. За победу Гор получил серебряную чашу стоимостью 25 фунтов стерлингов.
Этот турнир способствовал невероятной популяризации тенниса и стал первым регулярным чемпионатом по лаун-теннису. Уимблдонский турнир стал проводиться на постоянной основе и впоследствии превратился в один из четырёх турниров Большого шлема, единственный из которых и по сей день проводится на травяных кортах.