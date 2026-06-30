Сафиуллин объяснил сенсационную победу над Рублевым на Уимблдоне

— Три матча в квале точно помогли в том плане, что прибиться к траве — в этом году не так много матчей провел перед «Уимблдоном». Поэтому 100% помогли.



Покрытие, трава, в квалификации в любом случае отличается от основного турнира. Погода во время квалификации была достаточно жаркой, соответственно, чуть другие ощущения и условия игры были. В квалификации было непросто по погоде, а вчера — вполне комфортно, — приводит слова Сафиуллина BB Tennis.