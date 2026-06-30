Сафиуллин объяснил сенсационную победу над Рублевым на Уимблдоне

Сафиуллин пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию, где он сыграл три матча. В первом раунде Сафиуллин был сильнее соотечественника, 13-й ракетки мира Андрея Рублева в пятисетовом поединке — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3 7:6 (14:12).
— Три матча в квале точно помогли в том плане, что прибиться к траве — в этом году не так много матчей провел перед «Уимблдоном». Поэтому 100% помогли.
Покрытие, трава, в квалификации в любом случае отличается от основного турнира. Погода во время квалификации была достаточно жаркой, соответственно, чуть другие ощущения и условия игры были. В квалификации было непросто по погоде, а вчера — вполне комфортно, — приводит слова Сафиуллина BB Tennis.
Во втором круге Уимблдона Роман Сафиуллин встретится с нидерландским спортсменом Ботиком ван де Зандсхулпом, который занимает 54-е место в рейтинге АТР.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.