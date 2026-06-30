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Пятая ракетка мира проиграл в первом раунде Уимблдона

Бена Шелтона обыграла 140-я ракетка мира Отто Виртанен.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: ATP Tour

Пятая ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон, потерпел поражение от финна Отто Виртанена в матче первого круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча длилась 4 часа 20 минут. За матч Шелтон выполнил 19 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из 12 возможных. Виртанен, в свою очередь, сделал 14 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и использовал три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Отто Виртанен из Финляндии сыграет со 114-й ракеткой мира, представителем Великобритании Артуром Фери.

Уимблдон-2026 стартовал 29 июня и завершится 12 июля. Общий призовой фонд турнира — больше 64 миллионов фунтов стерлинга. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 Общий призовой фонд составляет рекордные 64,2 миллиона фунтов стерлингов, а выплаты для участников увеличены на 20%. Победители турнира забирают по 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

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