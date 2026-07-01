Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне-2026

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдоне, который проходит в Лондоне. В матче первого круга он победил представителя Великобритании Билли Харриса.



Встреча завершилась победой Хачанова в четырех сетах — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. Россиянин посеян на турнире под 19-м номером, тогда как Харрис пробился в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Хачанов встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом, который не имеет номера посева.



Помимо Хачанова, борьбу в мужском одиночном разряде среди россиян после первого круга продолжат Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Сафиуллин на старте турнира обыграл другого россиянина — Андрея Рублева.



Хачанову 30 лет, сейчас он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). За карьеру российский теннисист выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде. Его лучшие результаты на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал US Open в 2022 году и Australian Open в 2023-м. В 2021 году Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде, а также стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.



Билли Харрису 31 год, он занимает 155-ю строчку мирового рейтинга. Британский теннисист пока не выигрывал турниры ATP. На соревнованиях Большого шлема его лучшим результатом остается выход во второй круг.



Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на травяных кортах и завершатся 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим чемпионом Уимблдона является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.