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Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне-2026

Россиянин обыграл Билли Харриса в четырех сетах первого круга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдоне, который проходит в Лондоне. В матче первого круга он победил представителя Великобритании Билли Харриса.

Встреча завершилась победой Хачанова в четырех сетах — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. Россиянин посеян на турнире под 19-м номером, тогда как Харрис пробился в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Хачанов встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом, который не имеет номера посева.

Помимо Хачанова, борьбу в мужском одиночном разряде среди россиян после первого круга продолжат Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Сафиуллин на старте турнира обыграл другого россиянина — Андрея Рублева.

Хачанову 30 лет, сейчас он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). За карьеру российский теннисист выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде. Его лучшие результаты на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал US Open в 2022 году и Australian Open в 2023-м. В 2021 году Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде, а также стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Билли Харрису 31 год, он занимает 155-ю строчку мирового рейтинга. Британский теннисист пока не выигрывал турниры ATP. На соревнованиях Большого шлема его лучшим результатом остается выход во второй круг.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на травяных кортах и завершатся 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим чемпионом Уимблдона является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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