Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».
В стартовом матче 27-летняя россиянка обыграла Юлию Стародубцеву, занимающую 55-е место в мировом рейтинге и являющуюся четвертой ракеткой Украины. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1 в пользу Блинковой.
Во втором круге соперницей российской теннисистки станет либо представительница Аргентины Надя Подорошка, либо украинка Марта Костюк.
На данный момент Блинкова располагается на 114-й строчке рейтинга WTA. За карьеру она выиграла два титула под эгидой Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне остается выход в третий круг в 2023 году.
Уимблдонский турнир проходит на травяных кортах. Общий призовой фонд соревнований составляет 64,2 млн фунтов стерлингов, завершится турнир 12 июля.
Россиянка обыграла четвертую ракетку Украины на старте Уимблдона
Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2026.
Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».