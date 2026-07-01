Россиянка обыграла четвертую ракетку Украины на старте Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».



В стартовом матче 27-летняя россиянка обыграла Юлию Стародубцеву, занимающую 55-е место в мировом рейтинге и являющуюся четвертой ракеткой Украины. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1 в пользу Блинковой.



Во втором круге соперницей российской теннисистки станет либо представительница Аргентины Надя Подорошка, либо украинка Марта Костюк.



На данный момент Блинкова располагается на 114-й строчке рейтинга WTA. За карьеру она выиграла два титула под эгидой Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне остается выход в третий круг в 2023 году.



Уимблдонский турнир проходит на травяных кортах. Общий призовой фонд соревнований составляет 64,2 млн фунтов стерлингов, завершится турнир 12 июля.