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Россиянка обыграла четвертую ракетку Украины на старте Уимблдона

Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».

В стартовом матче 27-летняя россиянка обыграла Юлию Стародубцеву, занимающую 55-е место в мировом рейтинге и являющуюся четвертой ракеткой Украины. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1 в пользу Блинковой.

Во втором круге соперницей российской теннисистки станет либо представительница Аргентины Надя Подорошка, либо украинка Марта Костюк.

На данный момент Блинкова располагается на 114-й строчке рейтинга WTA. За карьеру она выиграла два титула под эгидой Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне остается выход в третий круг в 2023 году.

Уимблдонский турнир проходит на травяных кортах. Общий призовой фонд соревнований составляет 64,2 млн фунтов стерлингов, завершится турнир 12 июля.