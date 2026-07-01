Вавринка не сдержал слез после последнего матча на Уимблдоне

«Я не хочу заканчивать, но знаю, что время пришло. Одна из причин, почему я так долго продолжал играть, — это такие моменты, как сегодня. Столько эмоций. Я так благодарен за эту возможность — получить уайлд-кард и сыграть последний раз на Уимблдоне. Это такой особенный турнир. В детстве мечтаешь когда-нибудь оказаться здесь. Мне посчастливилось выступать здесь много раз.



Такая поддержка — это очень много значит. Спасибо за все эти годы».