Вавринка не сдержал слез после последнего матча на Уимблдоне

В матче первого круга 109-я ракетка мира Вавринка, получивший от организаторов турнира уайлд-кард, встречался с представителем Италии Маттео Берреттини, который занимает 51-е место в мировом рейтинге. Вавринка потерпел поражение от Берриттини в четырех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).
После матча в интервью на корте 41-летний теннисист не смог сдержать слез:
«Я не хочу заканчивать, но знаю, что время пришло. Одна из причин, почему я так долго продолжал играть, — это такие моменты, как сегодня. Столько эмоций. Я так благодарен за эту возможность — получить уайлд-кард и сыграть последний раз на Уимблдоне. Это такой особенный турнир. В детстве мечтаешь когда-нибудь оказаться здесь. Мне посчастливилось выступать здесь много раз.
Такая поддержка — это очень много значит. Спасибо за все эти годы».
Стэн Вавринка за карьеру выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. На Уимблдоне лучшим результатом теннисиста является выход в четвертьфинал в 2014 и 2015 годах.