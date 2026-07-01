Осака повторила лучший результат на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака пробилась в третий круг Уимблдона. Во втором раунде японская теннисистка уверенно победила россиянку Анастасию Гасанову, занимающую 225-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:2.
Для 14-й ракетки мира это второй подряд выход в третий круг травяного турнира Большого шлема. Всего в карьере Осака добралась до этой стадии Уимблдона в четвертый раз, однако ранее ей ни разу не удавалось преодолеть этот барьер.
В матче за выход в четвертый круг японка сыграет с победительницей встречи между американкой Джанис Тьен и россиянкой Дарьей Касаткиной.
Уимблдон проходит на травяных кортах Лондона и является третьим в сезоне турниром Большого шлема.