Соболенко вышла в третий круг Уимблдона и сыграет с Остапенко

Встреча второго круга завершилась со счетом 6:1, 7:6 (11:9) в пользу посеянной под первым номером Арины Соболенко. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. По ходу второго сета Соболенко отыгралась со счета 2:5 по геймам.
— После победы в первом раунде вы оценили выступление на 8 баллов. А какую оценку поставите себе сейчас?
— Сложно сказать. Если говорить о матче и о тех испытаниях, через которые пришлось пройти, то, наверное… 9. Да, определенно, 9 из 10. Это была действительно сложная игра, — подчеркнула во флеш-интервью на корте Соболенко.
В третьем круге соперницей Соболенко станет представительница Латвии Елена Остапенко. Соперницы сыграют друг против друга в пятый раз. На данный момент счет в противостоянии 3−1 в пользу Арины.
Соболенко 28 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема белорусская теннисистка побеждала четырежды, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025). В парном разряде Соболенко побеждала на US Open (2019) и на Australian Open (2021).