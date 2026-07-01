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Соболенко вышла в третий круг Уимблдона и сыграет с Остапенко

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер в матче второго круга Уимблдонского турнира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Встреча второго круга завершилась со счетом 6:1, 7:6 (11:9) в пользу посеянной под первым номером Арины Соболенко. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. По ходу второго сета Соболенко отыгралась со счета 2:5 по геймам.

— После победы в первом раунде вы оценили выступление на 8 баллов. А какую оценку поставите себе сейчас?

— Сложно сказать. Если говорить о матче и о тех испытаниях, через которые пришлось пройти, то, наверное… 9. Да, определенно, 9 из 10. Это была действительно сложная игра, — подчеркнула во флеш-интервью на корте Соболенко.

В третьем круге соперницей Соболенко станет представительница Латвии Елена Остапенко. Соперницы сыграют друг против друга в пятый раз. На данный момент счет в противостоянии 3−1 в пользу Арины.

Соболенко 28 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема белорусская теннисистка побеждала четырежды, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025). В парном разряде Соболенко побеждала на US Open (2019) и на Australian Open (2021).

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