Самсонова обыграла Шнайдер во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка в третий раз подряд пробилась в третий раунд Уимблдона. В следующем матче Самсоновой предстоит встретиться с Мари Боузковой из Чехии — спортсменка занимает 23‑ю строчку в мировом рейтинге. Наивысшим достижением Самсоновой на Уимблдоне остается выход в четвертьфинал — она добилась этого результата в 2025 году.