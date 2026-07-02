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Самсонова обыграла Шнайдер во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий раунд Уимблдона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

41-я ракетка мира Самсонова встречалась с соотечественницей Дианой Шнайдер, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Самсоновой в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа 16 минут.

Российская теннисистка в третий раз подряд пробилась в третий раунд Уимблдона. В следующем матче Самсоновой предстоит встретиться с Мари Боузковой из Чехии — спортсменка занимает 23‑ю строчку в мировом рейтинге. Наивысшим достижением Самсоновой на Уимблдоне остается выход в четвертьфинал — она добилась этого результата в 2025 году.

Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующей чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Швентек.