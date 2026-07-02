Макинрой связал проблемы Синнера с психологией

Джон Макинрой высказался о физических проблемах первой ракетки мира Янника Синнера, которые проявились на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Об этом он рассказал в эфире BBC, его слова приводит Tennis365.
«Не хочется так говорить, но, думаю, во многом это связано с психологией и нервами. Плюс у него светлая кожа, а многим таким людям тяжело переносить жару», — заявил Макинрой.
Американец отметил, что команда Синнера после неудачи на «Ролан Гаррос» провела множество обследований, пытаясь разобраться в причинах проблем. По мнению Макинроя, подобные эпизоды сопровождают итальянца уже несколько лет.
Ранее Синнер объяснял, что после проблем на «Ролан Гаррос» внес небольшие изменения в подготовку и почувствовал себя лучше перед стартом Уимблдона.