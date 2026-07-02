Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макинрой связал проблемы Синнера с психологией

Семикратный победитель турниров Большого шлема прокомментировал физическое состояние первой ракетки мира.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Джон Макинрой высказался о физических проблемах первой ракетки мира Янника Синнера, которые проявились на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Об этом он рассказал в эфире BBC, его слова приводит Tennis365.

«Не хочется так говорить, но, думаю, во многом это связано с психологией и нервами. Плюс у него светлая кожа, а многим таким людям тяжело переносить жару», — заявил Макинрой.

Американец отметил, что команда Синнера после неудачи на «Ролан Гаррос» провела множество обследований, пытаясь разобраться в причинах проблем. По мнению Макинроя, подобные эпизоды сопровождают итальянца уже несколько лет.

Ранее Синнер объяснял, что после проблем на «Ролан Гаррос» внес небольшие изменения в подготовку и почувствовал себя лучше перед стартом Уимблдона.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше