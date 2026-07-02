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Россиянка Блинкова проиграла украинке Костюк на Уимблдоне

Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг Уимблдона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от представительницы Украины Марты Костюк во втором раунде Уимблдона-2026.

Матч завершился победой 13-й ракетки мира в трех партиях — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

В третьем круге турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах в Лондоне, Костюк встретится с американской теннисисткой Эммой Наварро.

Женский одиночный разряд Уимблдонского турнира завершится 11 июля. Действующая победительница полька Ига Швентек, которая пока что играет на турнире. У мужчин действующим победителем является Янник Синнер.

Для первой и второй ракетки России Андреевой и Шнайдер Уимблдон не задался. Вчера Андреева проиграла чешке Крейчиковой, а сегодня Шнайдер уступила соотечественнице Самсоновой.

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