Россиянка Блинкова проиграла украинке Костюк на Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от представительницы Украины Марты Костюк во втором раунде Уимблдона-2026.



Матч завершился победой 13-й ракетки мира в трех партиях — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.



В третьем круге турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах в Лондоне, Костюк встретится с американской теннисисткой Эммой Наварро.



Женский одиночный разряд Уимблдонского турнира завершится 11 июля. Действующая победительница полька Ига Швентек, которая пока что играет на турнире. У мужчин действующим победителем является Янник Синнер.