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Россиянин Хачанов пробился в третий круг Уимблдона

Он обыграл немца Янника Ханфмана.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, обыграв немца Янника Ханфмана.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 57 минут.

Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, посеян на турнире под 19-м номером. Ханфман располагается на 56-й строчке мирового рейтинга.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Джеймс Дакворт — Флавио Коболли (9-й номер посева). Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер, первая ракетка мира из Италии. У женщин титул в прошлом году завоевала полька Ига Швентек.

В мужском одиночном разряде в третий круг вышли россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Медведев во втором круге обыграл испанца Даниэля Мериду со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. В следующем раунде россиянин сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.

Сафиуллин, пробившийся в основную сетку через квалификационную стадию, в своем матче обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5). В третьем круге Сафиуллин сыграет против бразильца Жуана Фонсеки.

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