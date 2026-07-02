Россиянин Хачанов пробился в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, обыграв немца Янника Ханфмана.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 57 минут.
Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, посеян на турнире под 19-м номером. Ханфман располагается на 56-й строчке мирового рейтинга.
В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Джеймс Дакворт — Флавио Коболли (9-й номер посева). Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер, первая ракетка мира из Италии. У женщин титул в прошлом году завоевала полька Ига Швентек.
В мужском одиночном разряде в третий круг вышли россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
Медведев во втором круге обыграл испанца Даниэля Мериду со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. В следующем раунде россиянин сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.
Сафиуллин, пробившийся в основную сетку через квалификационную стадию, в своем матче обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5). В третьем круге Сафиуллин сыграет против бразильца Жуана Фонсеки.