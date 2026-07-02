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Рыбакина разгромила американку и вышла в третий круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка отдала ей всего три гейма.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдонского турнира, обыграв американку Кэти Макнэлли (50-е место в рейтинге WTA).

Рыбакина одержала победу в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:3. Встреча длилась один час и 49 минут. Казахстанская теннисистка выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. На счету американки три эйса и пять двойных ошибок.

В третьем круге Рыбакина сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга WTA, 25-й посев).

Елена Рыбакина становилась победительницей Уимблдона в 2023 году. Это был ее лучший результат на этом турнира, в прошлом году Рыбакина выбыла в третьем круге. На «Ролан Гаррос» в 2026-м Рыбакина не смогла дойти до третьего круга и сенсационно проиграла украинке Юлии Стародубцевой.