Рыбакина разгромила американку и вышла в третий круг Уимблдона

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдонского турнира, обыграв американку Кэти Макнэлли (50-е место в рейтинге WTA).
Рыбакина одержала победу в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:3. Встреча длилась один час и 49 минут. Казахстанская теннисистка выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. На счету американки три эйса и пять двойных ошибок.
В третьем круге Рыбакина сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга WTA, 25-й посев).
Елена Рыбакина становилась победительницей Уимблдона в 2023 году. Это был ее лучший результат на этом турнира, в прошлом году Рыбакина выбыла в третьем круге. На «Ролан Гаррос» в 2026-м Рыбакина не смогла дойти до третьего круга и сенсационно проиграла украинке Юлии Стародубцевой.