Рыбакина разгромила американку и вышла в третий круг Уимблдона

Елена Рыбакина становилась победительницей Уимблдона в 2023 году. Это был ее лучший результат на этом турнира, в прошлом году Рыбакина выбыла в третьем круге. На «Ролан Гаррос» в 2026-м Рыбакина не смогла дойти до третьего круга и сенсационно проиграла украинке Юлии Стародубцевой.