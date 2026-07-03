Серена Уильямс сыграет с сестрой в паре на Уимблдоне

Обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, американская теннисистка Серена Уильямс сыграет в парном разряде Уимблдона со своей сестрой Винус, несмотря на травму. Как сообщает The Tennis Letter в соцсетях, об этом объявили бывшая первая ракетка мира Энди Роддик и журналистка Малика Эндрюс в эфире ESPN.



44-летняя Серена Уильямс 30 июня провела свой первый с 2022 года матч в одиночном разряде. В первом круге Уимблдона она уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт. После матча американка сообщила, что во время встречи получила травму правого колена.



Уильямс также получила wild card для участия в парном разряде Уимблдона, где 3 июля должна сыграть со своей 46-летней сестрой Винус Уильямс.



В парном разряде сестры Уильямс были первыми ракетками мира. На счету каждой — по 14 титулов на турнирах «Большого шлема» и по три золотые олимпийские медали.



Серена Уильямс в начале июня возобновила карьеру после четырехлетней паузы, сыграв в парном разряде в Лондоне. Теннисистка завоевала семь титулов на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего в ее активе 73 победы на турнирах WTA в одиночном разряде.



Винус Уильямс — семикратная победительница турниров «Большого шлема» и четырехкратная олимпийская чемпионка. Она карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт. На ее счету 49 титулов WTA.