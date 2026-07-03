Ник Кирьос: Это был мой последний Уимблдон

После поражения в первом круге парного разряда он признался, что нынешний турнир, вероятнее всего, стал для него последним.
Накануне 899-я ракетка мира Кирьос в дуэте с 11-м номером мирового рейтинга Александром Бубликом из Казахстана уступил Марсело Аревало и Мате Павичу со счетом 3:6, 4:6 и завершил выступление на турнире.
«Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон. Учитывая текущее физическое состояние и все остальное, сложно представить, что я снова вернусь сюда, чтобы соревноваться. Именно здесь я вышел на новый уровень, и после этого моя жизнь изменилась навсегда», — приводит слова Кирьоса Marca.
Лучшим результатом 31-летнего австралийца на Уимблдоне остается выход в финал в 2022 году, где он уступил сербу Новаку Джоковичу. За карьеру Кирьос выиграл 13 турниров по эгидой ATP в одиночном разряде и долгое время считался одним из самых ярких и харизматичных игроков мирового тура. Наивысшей позиции в мировом рейтинге он достиг в октябре 2016 года, заняв 13‑е место.