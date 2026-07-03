Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ник Кирьос: Это был мой последний Уимблдон

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что больше не планирует выступать на Уимблдоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Соцсети ATP

После поражения в первом круге парного разряда он признался, что нынешний турнир, вероятнее всего, стал для него последним.

Накануне 899-я ракетка мира Кирьос в дуэте с 11-м номером мирового рейтинга Александром Бубликом из Казахстана уступил Марсело Аревало и Мате Павичу со счетом 3:6, 4:6 и завершил выступление на турнире.

«Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон. Учитывая текущее физическое состояние и все остальное, сложно представить, что я снова вернусь сюда, чтобы соревноваться. Именно здесь я вышел на новый уровень, и после этого моя жизнь изменилась навсегда», — приводит слова Кирьоса Marca.

Лучшим результатом 31-летнего австралийца на Уимблдоне остается выход в финал в 2022 году, где он уступил сербу Новаку Джоковичу. За карьеру Кирьос выиграл 13 турниров по эгидой ATP в одиночном разряде и долгое время считался одним из самых ярких и харизматичных игроков мирового тура. Наивысшей позиции в мировом рейтинге он достиг в октябре 2016 года, заняв 13‑е место.


Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше