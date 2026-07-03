Ник Кирьос: Это был мой последний Уимблдон

«Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний Уимблдон. Учитывая текущее физическое состояние и все остальное, сложно представить, что я снова вернусь сюда, чтобы соревноваться. Именно здесь я вышел на новый уровень, и после этого моя жизнь изменилась навсегда», — приводит слова Кирьоса Marca.