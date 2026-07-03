Сафиуллин впервые за три года вышел в четвертый круг Уимблдона

132-я ракетка мира Сафиуллин встречался с 27-м номером мирового рейтинга Жоао Фонсекой в третьем круге Уимблдона. Матч завершился победой 28-летнего россиянина в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут.
Роман Сафиуллин впервые за три года вышел во вторую неделю Уимблдона. В 2023 году россиянин дошел до четвертьфинала, где уступил представителю Италии Яннику Синнеру.
В следующем раунде Сафиуллин встретится с победителем матча между 8-й ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Артуром Ридеркнешем из Франции, который занимает 28-е место рейтинга АТР.
В live-рейтинге Сафиуллин уже поднялся на 37 строчек и теперь занимает 95-е место.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.