Маррей объяснил рост числа травм у теннисистов

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей высказался о возможных причинах участившихся травм рук у ведущих теннисистов. Его слова приводит Tennis365.
«Игроки перешли на гораздо более легкие ракетки и довольно жесткие струны, поэтому большая часть нагрузки приходится на руку. Поскольку игра стала быстрее, теннисисты хотят быстрее разгонять ракетку, но это увеличивает нагрузку», — сказал Маррей.
По словам британца, статистика не показывает, что травм стало больше, чем десять лет назад, однако повреждения верхних конечностей действительно встречаются чаще. Маррей связал это прежде всего с развитием экипировки, а не с изменением календаря соревнований. Эти комментарии прозвучали на фоне обсуждения проблем со здоровьем Карлоса Алькараса и Джека Дрэйпера.