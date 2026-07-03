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Маррей объяснил рост числа травм у теннисистов

Бывшая первая ракетка мира считает, что проблема связана с изменениями в ракетках и струнах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей высказался о возможных причинах участившихся травм рук у ведущих теннисистов. Его слова приводит Tennis365.

«Игроки перешли на гораздо более легкие ракетки и довольно жесткие струны, поэтому большая часть нагрузки приходится на руку. Поскольку игра стала быстрее, теннисисты хотят быстрее разгонять ракетку, но это увеличивает нагрузку», — сказал Маррей.

По словам британца, статистика не показывает, что травм стало больше, чем десять лет назад, однако повреждения верхних конечностей действительно встречаются чаще. Маррей связал это прежде всего с развитием экипировки, а не с изменением календаря соревнований. Эти комментарии прозвучали на фоне обсуждения проблем со здоровьем Карлоса Алькараса и Джека Дрэйпера.

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