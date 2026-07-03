Маррей объяснил рост числа травм у теннисистов

По словам британца, статистика не показывает, что травм стало больше, чем десять лет назад, однако повреждения верхних конечностей действительно встречаются чаще. Маррей связал это прежде всего с развитием экипировки, а не с изменением календаря соревнований. Эти комментарии прозвучали на фоне обсуждения проблем со здоровьем Карлоса Алькараса и Джека Дрэйпера.