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Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич (4:6, 6:4, 6:7) в матче третьего круга Уимблдонского турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич (4:6, 6:4, 6:7) в матче третьего круга Уимблдонского турнира.

Встреча против 11-й ракетки мира продолжалась 2 часа 53 минуты. Калинская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором сете 27-летняя россиянка брала медицинский тайм-аут из-за дискомфорта в области левого бедра.

Калинская не смогла повторить свой лучший результат в карьере и выйти в четвертый круг Уимблдона, где она однажды играла в 2024 году.

Бенчич в четвертом круге Уимблдона встретится с победительницей сегодняшнего матча между американками Клэр Лю и Коко Гауфф.

Уимблдонский турнир завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).