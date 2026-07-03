Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич (4:6, 6:4, 6:7) в матче третьего круга Уимблдонского турнира.
Встреча против 11-й ракетки мира продолжалась 2 часа 53 минуты. Калинская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Во втором сете 27-летняя россиянка брала медицинский тайм-аут из-за дискомфорта в области левого бедра.
Калинская не смогла повторить свой лучший результат в карьере и выйти в четвертый круг Уимблдона, где она однажды играла в 2024 году.
Бенчич в четвертом круге Уимблдона встретится с победительницей сегодняшнего матча между американками Клэр Лю и Коко Гауфф.
Уимблдонский турнир завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).