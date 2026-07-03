Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Встреча против 11-й ракетки мира продолжалась 2 часа 53 минуты. Калинская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.