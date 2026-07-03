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Александрова не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Екатерина Александрова уступила американке Иве Йович в матче третьего круга Уимблдона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от 16-й ракетки мира из США Ивы Йович в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6. В четвертом круге Йович сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в третьем круге победила испанку Джессику Бусас Манейро — 6:1, 6:3.

Екатерине Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров «Большого шлема». В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Уимблдон завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек.

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