Осака обыграла экс-россиянку Касаткину в третьем круге Уимблдона

Наоми Осака одержала победу в двух сетах в этом матче — 6:1, 6:3. Встреча длилась один час и шесть минут. На счету японки пять подач навылет. Австралийская теннисистка выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок.
Таким образом, для Дарьи Касаткиной Уимблдон завершен. Наоми Осака вышла в четвертый круг. Ее соперницей станет либо Арина Соболенко из Беларуси, либо представительница Латвии Елена Остапенко.
28-летняя Осака в девятый раз вышла в ⅛ финала «Шлема» и первый — на «Уимблдоне». Осака стала третьей японской теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в четвертый круг всех турниров «Большого шлема». Ранее этого добились только Аи Сугияма и Кимико Дате.
Уимблдон завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек.