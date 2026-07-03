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Осака обыграла экс-россиянку Касаткину в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила японке Наоми Осаке в матче 1/16 финала «Уимблдона».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Наоми Осака одержала победу в двух сетах в этом матче — 6:1, 6:3. Встреча длилась один час и шесть минут. На счету японки пять подач навылет. Австралийская теннисистка выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок.

Таким образом, для Дарьи Касаткиной Уимблдон завершен. Наоми Осака вышла в четвертый круг. Ее соперницей станет либо Арина Соболенко из Беларуси, либо представительница Латвии Елена Остапенко.

28-летняя Осака в девятый раз вышла в ⅛ финала «Шлема» и первый — на «Уимблдоне». Осака стала третьей японской теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в четвертый круг всех турниров «Большого шлема». Ранее этого добились только Аи Сугияма и Кимико Дате.

Уимблдон завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек.

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