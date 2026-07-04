Российский теннисист Медведев высказался о вылете с Уимблдона-2024

«Я очень расстроен. Сезон складывается неровно, но в последнее время — скорее неудачно. Я очень расстроен, потому что чувствовал, что могу тут пройти далеко. Дело не только в результате. Важно и то, как ты играешь. Я знаю: когда показываю свой лучший теннис, то способен добиться хорошего результата или провести хороший матч. Сегодня этого не получилось», — заявил он.