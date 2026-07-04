Российский теннисист Медведев высказался о вылете с Уимблдона-2024

«Я должен играть лучше. У меня не получалось подавать и провести тай-брейки так, как хотелось бы. Даже если не подать на сет, его же можно выиграть позднее. Но сегодня в решающие моменты соперник был лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Теннисист также отметил, что испытывает сильное разочарование.
«Я очень расстроен. Сезон складывается неровно, но в последнее время — скорее неудачно. Я очень расстроен, потому что чувствовал, что могу тут пройти далеко. Дело не только в результате. Важно и то, как ты играешь. Я знаю: когда показываю свой лучший теннис, то способен добиться хорошего результата или провести хороший матч. Сегодня этого не получилось», — заявил он.
По словам Медведева, ранее он почти всегда находил решение в матчах, особенно на турнирах Большого шлема, вне зависимости от исхода встречи.
«Сейчас все иначе. Но все, что я могу сделать — постараться сыграть лучше в следующий раз. Не получится — значит, не получится», — добавил спортсмен.