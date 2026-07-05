Как изменилась жизнь Николая Давыденко после теннисной карьеры

В 15 лет Давыденко отправился в Германию, где провел три года, учась не только технике, но и тому, как выживать в жесткой конкуренции мирового тура. Профессиональную карьеру начал в 1999 году. Поначалу это был путь через «челленджеры» и квалификационные сетки — без громких прорывов, зато с постоянной работой над собой. К середине 2000-х его имя прочно вошло в элиту мирового тенниса. Кульминацией стал 2006 год, когда Давыденко поднялся на третью строчку мирового рейтинга — одно из самых высоких достижений для российских теннисистов того времени.