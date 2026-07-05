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Кафельников раскритиковал Медведева за вылет с Уимблдона

Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил, что Даниил Медведев должен тренироваться больше после поражения от Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне-2026.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался о неудачном выступлении Даниила Медведева на Уимблдоне-2026.

Ранее российский теннисист уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в 1/16 финала турнира в трех сетах. По ходу встречи Медведев вел 3:2 в первом сете, 5:4 во втором и 5:2 в третьем.

«Я всем журналистам говорю: “Адресуйте вопрос “что случилось?” самому Даниилу”. Мое личное мнение — Медведев перестал должным образом тренироваться. Потому что тренированный организм не может допускать такие ошибки. В таком возрасте надо тренироваться в пять раз больше, чем он это делал в 22−23 года. Если ты хочешь поддерживать себя на уровне первой десятки — ему нужно работать. Мне кажется, он этого не делает. От этого мы и видим такие качели», — сказал Кафельников в шоу на канале First&Red.

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