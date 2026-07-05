Кафельников раскритиковал Медведева за вылет с Уимблдона

«Я всем журналистам говорю: “Адресуйте вопрос “что случилось?” самому Даниилу”. Мое личное мнение — Медведев перестал должным образом тренироваться. Потому что тренированный организм не может допускать такие ошибки. В таком возрасте надо тренироваться в пять раз больше, чем он это делал в 22−23 года. Если ты хочешь поддерживать себя на уровне первой десятки — ему нужно работать. Мне кажется, он этого не делает. От этого мы и видим такие качели», — сказал Кафельников в шоу на канале First&Red.