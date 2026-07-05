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Пегула первой вышла в четвертьфинал Уимблдона

Американская теннисистка в трех сетах обыграла Иву Йович и продолжила борьбу за титул.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула стала первой четвертьфиналисткой Уимблдонского турнира. В матче четвертого круга американка победила свою соотечественницу Иву Йович со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Пегула, получившая на турнире четвертый номер посева, уступила первый сет, однако затем выиграла две следующие партии и оформила выход в четвертьфинал.

За выход в полуфинал американка сыграет с победительницей матча между Кори Гауфф и Белиндой Бенчич.

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