Пегула первой вышла в четвертьфинал Уимблдона

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула стала первой четвертьфиналисткой Уимблдонского турнира. В матче четвертого круга американка победила свою соотечественницу Иву Йович со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Пегула, получившая на турнире четвертый номер посева, уступила первый сет, однако затем выиграла две следующие партии и оформила выход в четвертьфинал.
За выход в полуфинал американка сыграет с победительницей матча между Кори Гауфф и Белиндой Бенчич.
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