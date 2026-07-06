Джокович — о рекорде на Уимблдоне: Это не мой приоритет

В четвертом круге турнира 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Эта победа стала для восьмой ракетки мира 106-й на травяном «Шлеме», благодаря чему он превзошел достижение Роджера Федерера, на счету которого было 105 выигранных матчей.
«Честно говоря, это не в моем списке приоритетов. Я об этом не думал. Узнал только после последней победы. На данный момент это действительно не имеет для меня никакого значения», — заявил Джокович на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале Уимблдона серб продолжит борьбу за свой восьмой титул на турнире. Он встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, еоторый занимает 4-е место в рейтинге АТР.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующим чемпионом Уимблдона является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькарса.