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Джокович — о рекорде на Уимблдоне: Это не мой приоритет

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не придает большого значения рекорду по количеству побед на Уимблдоне, несмотря на историческое достижение.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В четвертом круге турнира 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Эта победа стала для восьмой ракетки мира 106-й на травяном «Шлеме», благодаря чему он превзошел достижение Роджера Федерера, на счету которого было 105 выигранных матчей.

«Честно говоря, это не в моем списке приоритетов. Я об этом не думал. Узнал только после последней победы. На данный момент это действительно не имеет для меня никакого значения», — заявил Джокович на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Уимблдона серб продолжит борьбу за свой восьмой титул на турнире. Он встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, еоторый занимает 4-е место в рейтинге АТР.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующим чемпионом Уимблдона является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькарса.

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