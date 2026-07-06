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Гауфф выиграла матч за минуту до комендантского часа на Уимблдоне

Американская теннисистка Коко Гауфф поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона, признавшись, что еще никогда не испытывала такого давления из-за времени.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В матче четвертого круга 7-я ракетка мира обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча завершилась в 22:59 по местному времени — всего за минуту до наступления комендантского часа, действующего на Уимблдоне.

— Ты закончила матч за минуту до комендантского часа.

— Ура! Очень рада наконец-то выйти в четвертьфинал. Не знаю, с какой попытки мне это удалось.

В последнем гейме на своей подаче я постоянно поглядывала на часы. Думала: «Нужно подавать мощнее и играть агрессивнее». На матчболе вообще решила сразу идти к сетке после подачи, потому что понимала: розыгрыш нужно заканчивать как можно быстрее.

Наверное, это была самая драматичная концовка в моей карьере. Никогда раньше мне не приходилось буквально бороться со временем. В теннисе мы привыкли играть без оглядки на часы, но сегодня я действительно ощущала это давление. Хорошо, что я не выбрала баскетбол, — сказала Гауфф в интервью на корте.

Впервые в карьере американка сыграет в четвертьфинале Уимблдона, где продолжит борьбу за свой дебютный титул на травяном турнире «Большого шлема». Она встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.

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