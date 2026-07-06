Гауфф выиграла матч за минуту до комендантского часа на Уимблдоне

— Ура! Очень рада наконец-то выйти в четвертьфинал. Не знаю, с какой попытки мне это удалось.



В последнем гейме на своей подаче я постоянно поглядывала на часы. Думала: «Нужно подавать мощнее и играть агрессивнее». На матчболе вообще решила сразу идти к сетке после подачи, потому что понимала: розыгрыш нужно заканчивать как можно быстрее.



Наверное, это была самая драматичная концовка в моей карьере. Никогда раньше мне не приходилось буквально бороться со временем. В теннисе мы привыкли играть без оглядки на часы, но сегодня я действительно ощущала это давление. Хорошо, что я не выбрала баскетбол, — сказала Гауфф в интервью на корте.