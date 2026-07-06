Гауфф выиграла матч за минуту до комендантского часа на Уимблдоне

В матче четвертого круга 7-я ракетка мира обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча завершилась в 22:59 по местному времени — всего за минуту до наступления комендантского часа, действующего на Уимблдоне.
— Ты закончила матч за минуту до комендантского часа.
— Ура! Очень рада наконец-то выйти в четвертьфинал. Не знаю, с какой попытки мне это удалось.
В последнем гейме на своей подаче я постоянно поглядывала на часы. Думала: «Нужно подавать мощнее и играть агрессивнее». На матчболе вообще решила сразу идти к сетке после подачи, потому что понимала: розыгрыш нужно заканчивать как можно быстрее.
Наверное, это была самая драматичная концовка в моей карьере. Никогда раньше мне не приходилось буквально бороться со временем. В теннисе мы привыкли играть без оглядки на часы, но сегодня я действительно ощущала это давление. Хорошо, что я не выбрала баскетбол, — сказала Гауфф в интервью на корте.
Впервые в карьере американка сыграет в четвертьфинале Уимблдона, где продолжит борьбу за свой дебютный титул на травяном турнире «Большого шлема». Она встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.