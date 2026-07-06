Гауфф сравнялась с Сереной по победам на «Шлемах» до 23 лет

Американская теннисистка Коко Гауфф вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Белинду Бенчич со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Эта победа стала для 22-летней американки 84-й на турнирах «Большого шлема». По этому показателю до достижения 23-летнего возраста она сравнялась с Сереной Уильямс.
Среди теннисисток XXI века больше побед на турнирах «Большого шлема» к этому возрасту одержала только Мария Шарапова — 92. Гауфф исполнится 23 года 13 марта 2027 года, поэтому у нее остается возможность превзойти этот результат.
Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше