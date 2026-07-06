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Гауфф сравнялась с Сереной по победам на «Шлемах» до 23 лет

Американка вышла в четвертьфинал Уимблдона и повторила достижение Серены Уильямс.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Белинду Бенчич со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Эта победа стала для 22-летней американки 84-й на турнирах «Большого шлема». По этому показателю до достижения 23-летнего возраста она сравнялась с Сереной Уильямс.

Среди теннисисток XXI века больше побед на турнирах «Большого шлема» к этому возрасту одержала только Мария Шарапова — 92. Гауфф исполнится 23 года 13 марта 2027 года, поэтому у нее остается возможность превзойти этот результат.

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