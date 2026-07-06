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Кудерметова рассчитывает вернуться на корт в 2027 году

Победительница Уимблдона-2025 заявила, что продолжает восстановление и не планирует завершать карьеру.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Победительница Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова рассказала, что, скорее всего, вернется к выступлениям в следующем году. Об этом теннисистка сообщила в интервью «БИЗНЕС Online».

«Скорее всего, в следующем. Сейчас хорошее время осознать определенные жизненные и спортивные моменты. Уверена, когда я вернусь на корт, то буду совершенно другим человеком», — сказала Кудерметова.

29-летняя спортсменка сейчас проводит время с семьей в Казани и занимается восстановлением. Ранее она объясняла паузу психологической усталостью после многолетних выступлений и подчеркивала, что не собирается завершать карьеру.