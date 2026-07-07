Определились все участницы четвертьфинала Уимблдона в женском одиночном разряде.
В верхней половине сетки японка Наоми Осака встретится с чешкой Каролиной Муховой, а в другом матче сыграют американки Джессика Пегула и Кори Гауфф.
В нижней части сетки украинская теннисистка Марта Костюк поспорит за выход в полуфинал с итальянкой Жасмин Паолини, а чешка Линда Носкова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс.
Финал женского одиночного турнира Уимблдона пройдет 11 июля. Действующая чемпионка турнира полька Ига Швентек завершила выступление в третьем круге. Ни одна из россиянок не дошла до этого этапа Уимблдона. До него же не смогли дойти и российские теннисисты, последним выбыл Роман Сафиуллин, проигравший сербу Новаку Джоковичу.
Известны все участницы ¼ финала Уимблдона в одиночном разряде
До него не дошла ни одна россиянка.
Определились все участницы четвертьфинала Уимблдона в женском одиночном разряде.