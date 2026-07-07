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«ЧПХ». Бублик отреагировал на вылет с Уимблдона

Представитель Казахстана Александр Бублик с иронией отреагировал на свое поражение в четвертом круге Уимблдона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В матче за выход в четвертьфинал казахстанский теннисист уступил американцу Тэйлору Фрицу в трех сетах — 6:7 (1:7), 4:6, 4:6, завершив выступление на турнире.

После игры 11-я ракетка мира Бублик опубликовал в своем телеграм-канале короткое сообщение: «ЧПХ».

Эта аббревиатура хорошо известна в Санкт-Петербурге и обычно расшифровывается как «чисто питерская х… ня». Выражение используется в шутливом или ироничном контексте для описания неожиданных, нелепых или характерных для города ситуаций. Такой комментарий неслучаен: Бублик родился и вырос в Гатчине, расположенной в Ленинградской области, поэтому хорошо знаком с местным сленгом.

На послематчевой пресс-конференции Бублик отметил, что отдал много сил в противостоянии третьего круга Уимблдона с американцем Фрэнсисом Тиафо, которое длилось пять сетов:

«После матча с Фрэнсисом Тиафо у меня в баке оставалось не так уж много топлива, но я сделал все возможное, чтобы подготовиться к этой встрече, и боролся до самого конца.

Тейлор играл очень надежно, допустил совсем немного ошибок и не дал мне много возможностей. Он был явно сильнее меня», — сказал Бублик на пресс-конференции после встречи.