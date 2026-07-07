«ЧПХ». Бублик отреагировал на вылет с Уимблдона

«После матча с Фрэнсисом Тиафо у меня в баке оставалось не так уж много топлива, но я сделал все возможное, чтобы подготовиться к этой встрече, и боролся до самого конца.



Тейлор играл очень надежно, допустил совсем немного ошибок и не дал мне много возможностей. Он был явно сильнее меня», — сказал Бублик на пресс-конференции после встречи.