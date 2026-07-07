Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона

Американка уступила первый сет, но затем выиграла две партии подряд.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф вышла в полуфинал Уимблдона, сообщает официальный сайт турнира.

В четвертьфинале седьмая ракетка мира обыграла соотечественницу Джессику Пегулу, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Гауфф сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5.

На счету Пегулы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в финал Уимблдона Гауфф сыграет с победительницей матча Наоми Осака — Каролина Мухова.

Гауфф является победительницей US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025. Для американки этот полуфинал стал лучшим результатом на Уимблдоне в одиночном разряде.

Пегула ранее в сезоне выиграла турнир WTA 500 в Чарльстоне и дошла до четвертьфинала Уимблдона, но не смогла пройти дальше после американского противостояния с Гауфф.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше