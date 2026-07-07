Гауфф обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона

Американская теннисистка Коко Гауфф вышла в полуфинал Уимблдона, сообщает официальный сайт турнира.
В четвертьфинале седьмая ракетка мира обыграла соотечественницу Джессику Пегулу, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Гауфф сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5.
На счету Пегулы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
За выход в финал Уимблдона Гауфф сыграет с победительницей матча Наоми Осака — Каролина Мухова.
Гауфф является победительницей US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025. Для американки этот полуфинал стал лучшим результатом на Уимблдоне в одиночном разряде.
Пегула ранее в сезоне выиграла турнир WTA 500 в Чарльстоне и дошла до четвертьфинала Уимблдона, но не смогла пройти дальше после американского противостояния с Гауфф.