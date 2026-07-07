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Гауфф вышла в полуфинал Уимблдона, повторив достижение Шараповой

Теннисистка дошла до полуфинала на всех четырех турнирах «Большого шлема» до 23 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Гауфф впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в полуфинал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале 22-летняя Гауфф обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу, четвертую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

За выход в финал Гауфф, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и чешкой Каролиной Муховой.

Для Гауфф это первый полуфинал Уимблдона в карьере. Ранее американка выигрывала «Ролан Гаррос» в 2025 году и US Open в 2023-м, а также доходила до полуфинала Australian Open в 2024 году.

Как сообщает Opta, Гауфф стала шестой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в полуфинал на всех четырех турнирах «Большого шлема» до 23 лет. Ранее такого результата добивались Винус и Серена Уильямс, Ким Клейстерс, Жюстин Энен и Мария Шарапова.

Уимблдон с общим призовым фондом £64,2 млн продлится до 12 июля.

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