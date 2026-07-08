Джокович: Для меня это всего лишь очередной полуфинал

В четвертьфинале 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович в пятисетовом поединке обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).
Эта победа стала для 8-й ракетки мира Джоковича восьмым подряд выходом в полуфинал Уимблдона, 15-м — на лондонском турнире и 55-м — на соревнованиях серии «Большого шлема».
«Это здорово, но для меня это всего лишь очередной полуфинал. Я буду анализировать все цифры и все остальное, когда завершу свою карьеру. Сейчас все внимание сосредоточено на работе. Мне еще нужно восстановиться, я все еще в турнире, и через несколько дней мне предстоит встреча с лучшим игроком мира», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.
В полуфинале Уимблдона серб встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Янником Синнером.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.