Джокович: Для меня это всего лишь очередной полуфинал

«Это здорово, но для меня это всего лишь очередной полуфинал. Я буду анализировать все цифры и все остальное, когда завершу свою карьеру. Сейчас все внимание сосредоточено на работе. Мне еще нужно восстановиться, я все еще в турнире, и через несколько дней мне предстоит встреча с лучшим игроком мира», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.