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Джокович: Для меня это всего лишь очередной полуфинал

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона, отметив, что сейчас для него важнее предстоящие матчи, чем рекордные достижения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В четвертьфинале 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович в пятисетовом поединке обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Эта победа стала для 8-й ракетки мира Джоковича восьмым подряд выходом в полуфинал Уимблдона, 15-м — на лондонском турнире и 55-м — на соревнованиях серии «Большого шлема».

«Это здорово, но для меня это всего лишь очередной полуфинал. Я буду анализировать все цифры и все остальное, когда завершу свою карьеру. Сейчас все внимание сосредоточено на работе. Мне еще нужно восстановиться, я все еще в турнире, и через несколько дней мне предстоит встреча с лучшим игроком мира», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

В полуфинале Уимблдона серб встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Янником Синнером.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.


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