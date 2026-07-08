Джокович: Это был один из лучших матчей на Уимблдоне

«Здорово быть частью такого эпического матча, который продолжался больше пяти часов. Честно говоря, это один из лучших матчей, которые я провел на Уимблдоне. Не припомню, чтобы здесь играл дольше. Возможно, по продолжительности к нему близок финал против Роджера Федерера в 2019 году.



Матч получился невероятно равным, победить мог любой. Феликс играл на очень высоком уровне. Лишь на решающем тай-брейке он немного сбавил, и тогда я воспользовался всеми своими возможностями. Я выстоял, правильно выбирал удары, и этого оказалось достаточно.



Зрители были полностью погружены в матч, особенно в последние полчаса. Они понимали, насколько особенным был этот момент, к тому же мы боролись со временем из-за комендантского часа. Очень горжусь тем, что сумел победить.



Продолжаю бороться с лучшими в 39 лет? Да, и меня это не удивляет. Хотя в таком возрасте продолжать конкурировать с игроками, которые на 15 лет моложе меня, и побеждать их в настолько напряженных матчах — приятный сюрприз.



При этом я всегда многого от себя требую. Я очень самокритичен и требователен к себе, хотя стараюсь получать удовольствие от таких моментов. Не знаю, что будет завтра. Все еще участвую в турнире и хочу сделать как минимум еще один шаг.



Но этот матч был для меня как финал. Отдал все силы. Думаю, это был яркий опыт для нас, игроков, для зрителей на стадионе и для всех, кто смотрел матч по телевизору. Рад стать частью еще одного исторического матча», — приводит слова Джоковича Punto de Break.