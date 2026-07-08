Украинка Костюк впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Костюк выполнила три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Паолини ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, не заработав ни одного брейк-пойнта.