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Украинка Костюк впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:3, 6:2) в матче ¼ финала Уимблдонского турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Пресс-служба Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Костюк выполнила три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Паолини ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, не заработав ни одного брейк-пойнта.

Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Ранее 24-летняя украинка дошла до этой же стадии на «Ролан Гаррос», где уступила первой ракетке России Мирре Андреевой (1:6, 3:6).

За выход в финал Уимблдона Костюк сыграет с чешкой Линдой Носковой, которая в параллельном матче обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 7:5). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу украинки. Победа в этой игре позволит Костюк впервые в карьере войти в топ-10 одиночного рейтинга WTA.

В другом полуфинале Уимблдона сойдутся чешка Каролина Мухова и американка Коко Гауфф.

Уимблдонский турнир завершится в воскресенье, 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).

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