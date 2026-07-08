Украинка Костюк впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Костюк выполнила три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Паолини ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, не заработав ни одного брейк-пойнта.
Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Ранее 24-летняя украинка дошла до этой же стадии на «Ролан Гаррос», где уступила первой ракетке России Мирре Андреевой (1:6, 3:6).
За выход в финал Уимблдона Костюк сыграет с чешкой Линдой Носковой, которая в параллельном матче обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 7:5). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу украинки. Победа в этой игре позволит Костюк впервые в карьере войти в топ-10 одиночного рейтинга WTA.
В другом полуфинале Уимблдона сойдутся чешка Каролина Мухова и американка Коко Гауфф.
Уимблдонский турнир завершится в воскресенье, 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).