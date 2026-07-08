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Определились все полуфиналисты в мужской сетке Уимблдона

В этот раз на лондонском турнире не играет один из лучших теннисистов — Карлос Алькарас.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

На Уимблдоне-2026 стали известны все пары мужского полуфинала.

В четвертьфинале Янник Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6, 6:3, а Новак Джокович оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима — 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.

Ещё одним полуфиналистом впервые в карьере стал немец Александр Зверев. В матче ¼ финала он победил седьмую ракетку мира, американца Тейлора Фрица, со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

За выход в финал Зверев сыграет с британцем Артуром Фери, который получил уайлд-кард на турнир.

Фери стал главным открытием нынешнего Уимблдона. В четвертьфинале занимающий 114-е место в рейтинге ATP британец в трёх сетах победил 10-ю ракетку мира, итальянца Флавио Коболли, — 6:4, 7:6, 6:0. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

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