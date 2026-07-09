Чешка Мухова обыграла Гауфф и впервые вышла в финал Уимблдона

Муховой 29 лет, она впервые вышла в финал Уимблдона. В 2023 году спортсменка играла в решающем матче «Ролан Гаррос» и уступила Иге Швентек из Польши. В мировом рейтинге спортсменка располагается на 9-й позиции, чешка выиграла 3 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).