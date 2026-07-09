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Чешка Мухова обыграла Гауфф и впервые вышла в финал Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла американку Коко Гауфф в полуфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема». В полуфинале Мухова обыграла седьмую ракетку американку Коко Гауфф со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Муховой 29 лет, она впервые вышла в финал Уимблдона. В 2023 году спортсменка играла в решающем матче «Ролан Гаррос» и уступила Иге Швентек из Польши. В мировом рейтинге спортсменка располагается на 9-й позиции, чешка выиграла 3 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финале Мухова встретится с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и соотечественницей Линдой Носковой. Финал Уимблдона в соревнованиях женщин в одиночном разряде состоится 11 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64,2 миллиона фунтов.