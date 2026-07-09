Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистки из одной страны сыграют в финале Уимблдона впервые за 17 лет

Носкова и Мухова ранее никогда не выходили в финал лондонского ТБШ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

В финале женского одиночного разряда Уимблдона-2026 впервые с 2009 года сыграют теннисистки из одной страны.

В первом полуфинале чешка Каролина Мухова обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). Во втором полуфинале Линда Носкова, также представляющая Чехию, победила украинку Марту Костюк — 6:4, 6:4. Финал состоится 11 июля.

Последний раз представительницы одной страны встречались в финале Уимблдона в 2009 году. Тогда американка Серена Уильямс обыграла свою сестру Винус Уильямс — 7:6 (7:3), 6:2. Среди европейских теннисисток подобное произошло ещё раньше — в 1961 году, когда британка Анджела Мортимер победила соотечественницу Кристин Труман со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Для 21-летней Носковой это первый финал турнира Большого шлема. Ранее её лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open-2024. Сейчас чешка занимает 12-е место в мировом рейтинге и имеет два титула WTA в одиночном разряде.

24-летняя Костюк занимает 13-ю строчку мирового рейтинга. На её счету три титула WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне украинка также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на травяных кортах, а призовой фонд составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов. Действующей чемпионкой остаётся полька Ига Свёнтек. Из россиянок титул на Уимблдоне выигрывала Мария Шарапова в 2004 году.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше