Сериал о Рафаэле Надале получил номинацию на «Эмми»

Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году и объявил о ее завершении в ноябре 2024 года. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема». Испанец рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».