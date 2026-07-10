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Сериал о Рафаэле Надале получил номинацию на «Эмми»

Документальный сериал «Рафа», посвященный карьере и жизни 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, вошел в число номинантов на премию «Эмми».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

За престижную телевизионную награду также будут бороться проекты «Американская революция», «Мистер Скорсезе», «Шон Комбс: Расплата» и «Убийства в йогурт-кафе».

Сериал «Рафа» вышел на одном из зарубежных стриминговых сервисов. Он рассказывает о попытке испанского теннисиста вернуться на корт после серьезной травмы, а также подробно показывает ключевые этапы его спортивной карьеры.

Премия «Эмми» считается одной из главных телевизионных наград в мире. В США ее называют аналогом «Оскара» в кинематографе, «Грэмми» в музыке и «Тони» в театре.

Церемония вручения премии состоится 14 сентября в Лос-Анджелесе.

Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году и объявил о ее завершении в ноябре 2024 года. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема». Испанец рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».