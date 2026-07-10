Сериал о Рафаэле Надале получил номинацию на «Эмми»

За престижную телевизионную награду также будут бороться проекты «Американская революция», «Мистер Скорсезе», «Шон Комбс: Расплата» и «Убийства в йогурт-кафе».
Сериал «Рафа» вышел на одном из зарубежных стриминговых сервисов. Он рассказывает о попытке испанского теннисиста вернуться на корт после серьезной травмы, а также подробно показывает ключевые этапы его спортивной карьеры.
Премия «Эмми» считается одной из главных телевизионных наград в мире. В США ее называют аналогом «Оскара» в кинематографе, «Грэмми» в музыке и «Тони» в театре.
Церемония вручения премии состоится 14 сентября в Лос-Анджелесе.
Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году и объявил о ее завершении в ноябре 2024 года. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема». Испанец рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».