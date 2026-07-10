Россиянка победила украинку в полуфинале юниорского Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. 17-летняя Пушкарева пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. 15-летняя Скляр дважды подала навылет, допустив при этом пять двойных ошибок.
Пушкарева стала первой россиянкой с 2016 года, которой удалось выйти в финал юниорского Уимблдона. Тогда в финале россиянка Анастасия Потапова обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3). С 2025 года Потапова вступает за Австрию.
В финале Пушкарева сыграет с первой ракеткой мира среди юниорок — китаянкой Синьжань Сунь. Россиянка занимает в юниорском рейтинге ITF 28-е место, а в одиночном рейтинге WTA располагается на 1015-й строчке.
Стоит отметить, что юниорский Уимблдон стал третьим турниром «Большого шлема» в сезоне, в финале которого сыграла российская теннисистка. На Australian Open Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой из Франции (3:6, 5:7), а на «Ролан Гаррос» Алиса Октябрева одержала победу над Синьжань Сунь (6:2, 6:1).