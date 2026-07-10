Россиянка победила украинку в полуфинале юниорского Уимблдона

Стоит отметить, что юниорский Уимблдон стал третьим турниром «Большого шлема» в сезоне, в финале которого сыграла российская теннисистка. На Australian Open Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой из Франции (3:6, 5:7), а на «Ролан Гаррос» Алиса Октябрева одержала победу над Синьжань Сунь (6:2, 6:1).