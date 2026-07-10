Носкова назвала успехи чешек на «Уимблдоне» традицией

Чешская теннисистка Линда Носкова поделилась ожиданиями от финала Уимблдона против соотечественницы Каролины Муховой и объяснила, почему представительницы Чехии регулярно добиваются успеха на травяном турнире.
«Такие результаты на “Уимблдоне” для Чехии уже стали традицией. У нас схожая теннисная школа, хотя стиль игры у каждой свой. Мы креативные игроки, а трава позволяет использовать самые разные элементы: игру с лета, резаные удары, агрессивный теннис», — сказала Носкова.
Также теннисистка отметила, что в последние годы уделяла особое внимание подаче, которая, по ее мнению, стала одним из главных факторов успеха на травяном покрытии.