Носкова назвала успехи чешек на «Уимблдоне» традицией

«Такие результаты на “Уимблдоне” для Чехии уже стали традицией. У нас схожая теннисная школа, хотя стиль игры у каждой свой. Мы креативные игроки, а трава позволяет использовать самые разные элементы: игру с лета, резаные удары, агрессивный теннис», — сказала Носкова.