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Носкова назвала успехи чешек на «Уимблдоне» традицией

Теннисистка считает, что особенности чешской школы помогают добиваться высоких результатов на траве.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Чешская теннисистка Линда Носкова поделилась ожиданиями от финала Уимблдона против соотечественницы Каролины Муховой и объяснила, почему представительницы Чехии регулярно добиваются успеха на травяном турнире.

«Такие результаты на “Уимблдоне” для Чехии уже стали традицией. У нас схожая теннисная школа, хотя стиль игры у каждой свой. Мы креативные игроки, а трава позволяет использовать самые разные элементы: игру с лета, резаные удары, агрессивный теннис», — сказала Носкова.

Также теннисистка отметила, что в последние годы уделяла особое внимание подаче, которая, по ее мнению, стала одним из главных факторов успеха на травяном покрытии.