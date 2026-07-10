Носкова рассказала, как перезагрузилась перед финалом Уимблдона

Линда Носкова прокомментировала выход в финал Уимблдона, где в полуфинале победила Марту Костюк со счетом 6:4, 6:4.
«После “Ролан Гаррос” я была морально очень уставшей. Мне нужно было перезагрузиться, снова начать получать удовольствие от игры, и именно это привело меня туда, где я сейчас нахожусь», — сказала Носкова.
Теннисистка отметила, что не ожидала столь успешного травяного сезона, а также подчеркнула, что старается не читать о себе в интернете и полностью сосредоточена на выступлении в финале. По ее словам, именно спокойствие вне корта помогает показывать лучший теннис.