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Носкова рассказала, как перезагрузилась перед финалом Уимблдона

Чешская теннисистка призналась, что после «Ролан Гаррос» была морально истощена, но сумела вернуть удовольствие от игры.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Линда Носкова прокомментировала выход в финал Уимблдона, где в полуфинале победила Марту Костюк со счетом 6:4, 6:4.

«После “Ролан Гаррос” я была морально очень уставшей. Мне нужно было перезагрузиться, снова начать получать удовольствие от игры, и именно это привело меня туда, где я сейчас нахожусь», — сказала Носкова.

Теннисистка отметила, что не ожидала столь успешного травяного сезона, а также подчеркнула, что старается не читать о себе в интернете и полностью сосредоточена на выступлении в финале. По ее словам, именно спокойствие вне корта помогает показывать лучший теннис.