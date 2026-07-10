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Роддик назвал Мухову феноменальной теннисисткой после выхода в финал Уимблдона

Американец считает, что чешка способна играть намного стабильнее, чем показывают ее результаты.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал победу Каролины Муховой над Коко Гауфф в полуфинале Уимблдона. По его мнению, американка не справилась с волнением в решающие моменты, а чешская теннисистка вновь доказала свой высочайший уровень.

«Отдельные поздравления Каролине Муховой. Она универсальная теннисистка, за которой очень приятно наблюдать. Иногда я смотрю на ее игру и не могу понять, как она вообще может проигрывать в первом или втором круге. Но такое с ней случается довольно часто. Она феноменальная теннисистка», — сказал Роддик.

Мухова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона. Ранее она также играла в финале другого турнира «Большого шлема» и дважды доходила до полуфинала US Open.