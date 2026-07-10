Роддик назвал Мухову феноменальной теннисисткой после выхода в финал Уимблдона

«Отдельные поздравления Каролине Муховой. Она универсальная теннисистка, за которой очень приятно наблюдать. Иногда я смотрю на ее игру и не могу понять, как она вообще может проигрывать в первом или втором круге. Но такое с ней случается довольно часто. Она феноменальная теннисистка», — сказал Роддик.