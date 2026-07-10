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В финале Уимблдона сыграют два теннисиста с аллергией на траву

Чешка Каролина Мухова и немец Александр Зверев, страдающие аллергией на траву, вышли в финалы Уимблдона 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

В финалах Уимблдона-2026 в женском и мужском одиночном разрядах сыграют чешка Каролина Мухова и немец Александр Зверев, страдающие аллергией на траву, которой покрыты все корты турнира в Лондоне.

Финал Уимблдона-2026 в мужском и женском одиночных разрядах обещает быть необычным. За трофей поспорят чешка Каролина Мухова и немец Александр Зверев. Обоих объединяет редкая проблема: аллергия на траву, которой покрыты корты лондонского турнира.

В полуфинале Мухова, посеянная под десятым номером, одолела американку Коко Гауфф, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). Для чешской теннисистки это десятый финал в карьере и второй на турнирах «Большого шлема». Впервые она боролась за титул на «Ролан Гаррос» в 2023 году, но уступила Иге Швентек из Польши.

На пресс-конференции после выхода в финал Мухова сделала неожиданное признание: «Хотите верьте, хотите нет, но это действительно так. У меня аллергия на траву. Каждый день мне приходится принимать много таблеток, пользоваться спреями и каплями для глаз».

Зверев в своем полуфинале разобрался с британцем Артуром Фери, который занимает 114-ю позицию в мировом рейтинге. Счет встречи — 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. До этого сезона немец никогда не проходил на Уимблдоне дальше четвертого круга. В его активе 25 титулов ATP, а в этом году он впервые выиграл «мэйджор» — «Ролан Гаррос».

«Я чувствую себя прекрасно. Проблема лишь в том, что мы играем на траве, а у меня аллергия на траву. Я сталкиваюсь с этим каждый год», — цитирует Зверева Daily Express.

В решающем матче Мухова сыграет против своей соотечественницы Линды Носковой. Соперник Зверева определится в паре Янник Синнер — Новак Джокович.

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