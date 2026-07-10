В финале Уимблдона сыграют два теннисиста с аллергией на траву

В полуфинале Мухова, посеянная под десятым номером, одолела американку Коко Гауфф, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). Для чешской теннисистки это десятый финал в карьере и второй на турнирах «Большого шлема». Впервые она боролась за титул на «Ролан Гаррос» в 2023 году, но уступила Иге Швентек из Польши.