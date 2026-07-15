Отец Носковой рассказал о тяжелом детстве чемпионки Уимблдона

На прошлой неделе 21-летняя чешка Линда Носкова стала победительницей Уимблдона и заработала 4,1 млн евро.
— Мы начинали с нуля — нам нечего было есть и негде было жить. В то время мы с женой развелись после предыдущих браков, оставили все имущество бывшим супругам и начали заново.
Когда родилась Линда, я каждый месяц уходил в минус на три тысячи чешских крон. У жены ничего не было, я работал диспетчером и был вынужден собирать металлолом, чтобы выжить.
— Как вам удалось выбраться из этого положения?
— Один друг помог с деньгами, чтобы я смог закрыть долги. Но окончательно встать на ноги удалось только после смерти моих родителей — мы продали небольшой дом.
— Работа диспетчером на железной дороге давала вам одно преимущество — бесплатный проезд.
— Да, это правда, мы останавливались в привокзальной гостинице за 500 крон. У остальных детей были богатые отцы, которые оплачивали все расходы, и мамы, которые ездили вместе с ними. А то, через что прошли мы вдвоем… Это было тяжело. Даже вспоминать не хочется.
— Тогда вы поставили буквально все на теннисную карьеру дочери. Понимали, что может ничего не получиться?
— Конечно. Нам просто очень повезло. Но Линда никогда не говорила, что не хочет идти на тренировку. Ни разу. Мы придумывали самые разные варианты, играли в каждой деревне. Если я видел свободный корт, мы шли туда и занимались. Конечно, бесплатно.
— Получается, условия были далеки от идеальных.
— Я возил ее на тренировки, когда на улице было 20 сантиметров снега. За четыре часа расчищал корт. Мы были единственными, кто тренировался среди сугробов.
— А теперь вы отец чемпионки Уимблдона. Что вы чувствуете?
— Если честно, я даже не знаю. Не могу это описать. Никогда не думал, что со мной произойдет что-то подобное. Но, как говорится, этот талант был у нее от природы. Тренер очень ей помог. Он всегда говорил, что никогда не встречал такой девочки. Он объяснял ей, что нужно делать, и она сразу выполняла. Ему не приходилось повторять одно и то же дважды, — приводит слова Драгоша Носека idnes.cz.