Отец Носковой рассказал о тяжелом детстве чемпионки Уимблдона

— Если честно, я даже не знаю. Не могу это описать. Никогда не думал, что со мной произойдет что-то подобное. Но, как говорится, этот талант был у нее от природы. Тренер очень ей помог. Он всегда говорил, что никогда не встречал такой девочки. Он объяснял ей, что нужно делать, и она сразу выполняла. Ему не приходилось повторять одно и то же дважды, — приводит слова Драгоша Носека idnes.cz.